მოღრუბლული
შეგრძნება: 24°
დღეს 22°C არის თბილისში. კომფორტული ამინდია. მზისგან დაიცავით თავი.
ჰაერის ხარისხი კარგია
მომდევნო 12 საათის დეტალური ამინდი
შავი ზღვის კურორტების ამინდი რეალურ დროში
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17.09.2026
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საქართველო თავისი შედარებით მცირე ტერიტორიის მიუხედავად, საოცარი კლიმატური კონტრასტებითა და განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთდროულად თანაარსებობს ნოტიო სუბტროპიკული, ზომიერი და მკაცრი მაღალმთიანი ზონები, რაც ლანდშაფტის სილამაზეს განაპირობებს. დასავლეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებს შორის კლიმატური განსხვავება მკვეთრია, რასაც ლიხის ქედის ბუნებრივი ბარიერი განაპირობებს. სწორედ ამ უნიკალური გეოგრაფიის გამო, ამინდი საქართველოში ყოველთვის სიურპრიზებითაა აღსავსე და მისი წინასწარ განსაზღვრა განსაკუთრებულ პროფესიონალიზმს მოითხოვს.
დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, შავი ზღვის გავლენა გადამწყვეტია. აქ ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატია, ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი 26°C-ია (ყველაზე ცხელ აგვისტოში 27°C), ზამთარში კი საშუალო მინიმუმი 3°C-მდე აღწევს, თუმცა წელიწადში 176 ნალექიანი დღე ფიქსირდება. აღმოსავლეთით, თბილისში, კლიმატი შედარებით მშრალია: ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი 29°C-ია (აგვისტოში 31°C), ზამთრის საშუალო მინიმუმი 0°C, ხოლო ნალექიანი დღეების რაოდენობა მხოლოდ 103-ია. კახეთის ცენტრში, თელავში, ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი 27°C-ია (აგვისტოში 28°C), ზამთრის საშუალო მინიმუმი 0°C, ხოლო ნალექიანი დღეები 133-ს შეადგენს.
განსაკუთრებით მკვეთრი კონტრასტი იგრძნობა მაღალმთიან სვანეთში. მესტიაში ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი მხოლოდ 23°C-ია (აგვისტოში 25°C), ხოლო ზამთარში საშუალო მინიმუმი -8°C-მდე ეცემა. აქ წელიწადში 183 ნალექიანი და 120 თოვლიანი დღეა, რაც მკვეთრად განსხვავდება ბათუმის (25 თოვლიანი დღე), თბილისის (14 თოვლიანი დღე) და თელავის (14 თოვლიანი დღე) მაჩვენებლებისგან. ასეთი მრავალფეროვნების გამო, ზუსტი ამინდის პროგნოზი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის, ისე მოგზაურთათვის.
შავი ზღვის სანაპიროზე დასასვენებლად იდეალური პერიოდი ზაფხულის თვეებია, თუმცა ტურისტებმა უნდა გაითვალისწინონ ნალექების სიხშირე. თუკი ზამთრის სპორტისა და თოვლიანი პეიზაჟების მოყვარული ხართ, მესტია და სხვა სამთო კურორტები დეკემბრიდან მარტამდე საუკეთესო მასპინძელია, სადაც ხანგრძლივი თოვლის საფარი გარანტირებულია. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარსა და კახეთში სამოგზაუროდ კი საუკეთესო პერიოდი გაზაფხული და ოქროსფერი შემოდგომაა, როდესაც რბილი, ზომიერი კლიმატი და სასიამოვნო ტემპერატურა იდეალურ გარემოს ქმნის კულტურული ტურებისთვის.
ნებისმიერი მოგზაურობის დაგეგმვისას აუცილებელია გრძელვადიანი კლიმატური ცვლილებების გათვალისწინება. ჩვენს პლატფორმაზე ხელმისაწვდომი დეტალური 30 დღის პროგნოზი დაგეხმარებათ ზუსტად განსაზღვროთ, როდის გელით მზიანი ამინდები სანაპიროზე ან უხვი თოვლი მთაში. ჩვენი სპეციალიზებული პორტალი amindi მუდმივად ზრუნავს თქვენს ყოველდღიურ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე.
Amindige.ge ერთადერთი პლატფორმაა საქართველოში, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს უნიკალურ საათობრივ და 30-დღიან პროგნოზს. ჩვენი პროფესიონალური სერვისი სრულად ფარავს ქვეყნის 90-ზე მეტ დიდ ქალაქსა თუ პატარა კურორტს. მონაცემები დღეში რამდენჯერმე ავტომატურად ახლდება, რაც სრულ გარანტიას გაძლევთ, რომ ყოველთვის ხელთ გქონდეთ ყველაზე სანდო, ზუსტი და ოპერატიული ინფორმაცია ქვეყნის ნებისმიერ რეგიონზე.
ამ წუთას საქართველოში ყველაზე თბილია კასპში (26°C), ყველაზე გრილი კი ხონში (13°C). მონაცემები 90 ქალაქიდან ახლდება ყოველ საათში.
დიახ, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 18°C-დან 24°C-მდე. სხვა ქალაქების ხვალინდელი ამინდი იხილეთ შესაბამის გვერდებზე.
Amindige.ge აჩვენებს 30 დღის ამინდს — ერთადერთი საქართველოში, ასევე საათობრივ პროგნოზს უახლოესი 48 საათისთვის. პირველი 16 დღე ზუსტი მეტეოროლოგიური პროგნოზია და დღეში რამდენჯერმე ახლდება; დანარჩენი დღეები სავარაუდოა და წინა წლის იმავე თარიღების ფაქტობრივ ამინდს ეყრდნობა. მონაცემები 90 ქალაქს ფარავს.
დასავლეთ საქართველოში ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატია, რაც ბათუმის მაგალითზე წელიწადში 176 ნალექიან დღესა და ზაფხულის 26°C საშუალო მაქსიმუმში გამოიხატება. აღმოსავლეთში კი უფრო მშრალი კლიმატია. მაგალითად, თბილისში ნალექიანი დღეების რაოდენობა მხოლოდ 103-ია, თუმცა ზაფხული უფრო ცხელია და საშუალო მაქსიმუმი 29°C-ს აღწევს (აგვისტოში 31°C).
შავ ზღვაზე დასასვენებლად საუკეთესო პერიოდი აგვისტოა, როდესაც ბათუმში საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა პიკს, 27°C-ს აღწევს, ხოლო ზაფხულის საერთო საშუალო მაქსიმუმი 26°C-ია. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ ბათუმი ნოტიოა და წელიწადში საშუალოდ 176 ნალექიანი დღე ფიქსირდება, ამიტომ გამგზავრებამდე აუცილებელია ამინდის პროგნოზის დეტალური გადამოწმება.
ყველაზე ხანგრძლივი და უხვი თოვლი მაღალმთიან რეგიონებში, კერძოდ სვანეთში მოდის. მესტიაში წელიწადში საშუალოდ 120 თოვლიანი დღე ფიქსირდება, ხოლო ზამთრის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა -8°C-მდე ეცემა. შედარებისთვის, ბარში თოვლი იშვიათობაა: ბათუმში წელიწადში მხოლოდ 25 თოვლიანი დღეა, ხოლო თბილისსა და თელავში ეს მაჩვენებელი 14-ს არ აღემატება.
აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, კერძოდ თბილისსა და თელავში, ზამთარი შედარებით რბილი და მშრალია. ორივე ქალაქში ზამთრის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა 0°C-ია. ნალექების რაოდენობაც მცირეა და წელიწადში საშუალოდ მხოლოდ 14 თოვლიანი დღე ფიქსირდება, რაც მკვეთრად განსხვავდება მაღალმთიანი რეგიონებისგან, სადაც ზამთარი ბევრად უფრო მკაცრი და თოვლიანია.