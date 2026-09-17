amindige.ge
K
ამინდი - მოღრუბლული
22°თბილისი
ამინდი - მოღრუბლული
22°თბილისი
კონტაქტი

Amindi GE - 30 დღის ამინდის პროგნოზი

აბასთუმანიაბაშააგარაადიგენიათენიამბროლაურიანტალიაასპინძაახალგორიახალქალაქიახალციხეახმეტაბათუმიბაკურიანიბაქობოლნისიბორჯომიბუდაპეშტიგალიგარდაბანიგონიოგორიგურჯაანიდუშეთიერევანივალევანივენაზესტაფონიზუგდიდითბილისითეთრიწყაროთელ-ავივითელავითერჯოლათიანეთიკასპიკიევილაგოდეხილენტეხილონდონიმანგლისიმარნეულიმარტვილიმახინჯაურიმესტიამიუნხენიმოსკოვიმცხეთანინოწმინდანიუ-იორკიოზურგეთიომალოონიპარიზიჟინვალირუსთავისაგარეჯოსამტრედიასენაკისიონისიღნაღისოხუმისტეფანწმინდასურამიტყვარჩელიტყიბულიურეკიფოთიქობულეთიქუთაისიყვარელიშეკვეთილიშორაპანიშუახევიჩოხატაურიცხინვალიწალენჯიხაწალკაწაღვერიწინანდალიწნორიწყალტუბოწყნეთიხარაგაულიხაშურიხობიხონიჯავაჯვარი
მოღრუბლული
22°

მოღრუბლული

შეგრძნება: 24°

დღეს26°19°
ხვალხანმოკლე წვიმა24°18°
77% ტენიანობა
7 კმ/სთ ქარი
UV 6 მზის აქტივობა
33 კმ ხილვადობა

დღეს 22°C არის თბილისში. კომფორტული ამინდია. მზისგან დაიცავით თავი.

მსუბუქი ტანსაცმელი მზისგან დაცვა! გზა მშრალია
მზის ტრაექტორია
06:42ამოსვლა
6სთ 32წთდარჩა
19:07ჩასვლა
ჰაერის ხარისხი
24AQI
კარგი

ჰაერის ხარისხი კარგია

კურსი:
🇺🇸USD2.6081
🇪🇺EUR3.0084
🇬🇧GBP3.5126
ყველა

საათობრივი პროგნოზი

მომდევნო 12 საათის დეტალური ამინდი

სრულად →
ახლა
ახლა — მოღრუბლული
22°
მოღრუბლ..
13:00
13:00 — მოღრუბლული
23°
მოღრუბლ..
14:00
14:00 — მოღრუბლული
24°
მოღრუბლ..
15:00
15:00 — ნაწილობრივ ღრუბლიანი
25°
ნაწილობ..
16:00
16:00 — ნაწილობრივ ღრუბლიანი
26°
ნაწილობ..
17:00
17:00 — მოღრუბლული
26°
მოღრუბლ..
18:00
18:00 — მოღრუბლული
25°
მოღრუბლ..
19:00
19:00 — ნაწილობრივ ღრუბლიანი
25°
ნაწილობ..
20:00
20:00 — მოღრუბლული
23°
მოღრუბლ..
21:00
21:00 — ნაწილობრივ ღრუბლიანი
22°
ნაწილობ..
22:00
22:00 — მოღრუბლული
21°
მოღრუბლ..
23:00
23:00 — ნაწილობრივ ღრუბლიანი
21°
ნაწილობ..

30 დღის პროგნოზი

ორშ
სამ
ოთხ
ხუთ
პარ
შაბ
კვი
ამინდი არჩეულ დღეს

დეტალური სტატისტიკა

წნევა1015hPa
ღრუბლიანობა90%
ნალექის ალბათობა3%
ნამის წერტილი18°C
ნიადაგის ტემპ.24°C

ალერგენები & მტვერი

მურყანიარ არის
არყიარ არის
ბალახიარ არის
ამბროზიაარ არის

ჯანმრთელობის პროგნოზი

ამინდის გავლენა თქვენს ჯანმრთელობაზე

ართრიტის პროგნოზი

სახსრების ტკივილის რისკი

1/10

ასთმის პროგნოზი

ჰაერის ხარისხი

1/10

გარე აქტივობა

სპორტისთვის იდეალური?

10/10

გეომაგნიტურობა

მაგნიტური აქტივობა

Kp 2

კურორტები

შავი ზღვის კურორტების ამინდი რეალურ დროში

შ ა ვ ი   ზ ღ ვ ა
სარფი წყნარი
მოღრუბლული22°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 4 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
კვარიათი წყნარი
მოღრუბლული22°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 4 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
გონიო წყნარი
მოღრუბლული22°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 4 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
ბათუმი წყნარი
მოღრუბლული23°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 6 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
ქობულეთი წყნარი
მოღრუბლული22°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 5 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
ურეკი წყნარი
მოღრუბლული23°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 7 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
შეკვეთილი წყნარი
მოღრუბლული23°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 7 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
გრიგოლეთი წყნარი
მოღრუბლული23°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 9 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე
ფოთი (მალთაყვა) წყნარი
მოღრუბლული24°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 7 კმ/სთ
იდეალური დღეა სანაპიროსთვის
ანაკლია წყნარი
მოღრუბლული23°Cმოღრუბლული
ტალღა 0.4 ქარი 13 კმ/სთ
სასიამოვნო ამინდია ზღვაზე

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მთვარის 6 დღე, პირველი ფაზა
მთვარის ფაზამთვარის 6 დღე, პირველი ფაზამთვარის 6-ე დღე
თბილისის აეროპორტი
50 48
დღევანდელი ფრენები
მსოფლიო დრო
🇺🇸 --:--🇬🇧 --:--🇯🇵 --:--

დღის ჰოროსკოპი

17.09.2026

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ამინდი საქართველოში დღეს — ქალაქების მიხედვით

თბილისიამინდი თბილისში — მოღრუბლული26°19°მოღრუბლულიბათუმიამინდი ბათუმში — მოღრუბლული24°21°მოღრუბლულიქუთაისიამინდი ქუთაისში — ხანმოკლე წვიმა24°18°ხანმოკლე წვიმარუსთავიამინდი რუსთავში — ნაწილობრივ ღრუბლიანი27°20°ნაწილობრივ ღრუბლიანიგორიამინდი გორში — მოღრუბლული25°15°მოღრუბლულიზუგდიდიამინდი ზუგდიდში — ნაწილობრივ ღრუბლიანი23°19°ნაწილობრივ ღრუბლიანიფოთიამინდი ფოთში — მოღრუბლული25°19°მოღრუბლულითელავიამინდი თელავში — ნაწილობრივ ღრუბლიანი23°17°ნაწილობრივ ღრუბლიანიახალციხეამინდი ახალციხეში — ხანმოკლე წვიმა27°14°ხანმოკლე წვიმაოზურგეთიამინდი ოზურგეთში — მოღრუბლული24°19°მოღრუბლულიმესტიაამინდი მესტიაში — ხანმოკლე წვიმა17°11°ხანმოკლე წვიმასტეფანწმინდაამინდი სტეფანწმინდაში — ხანმოკლე წვიმა18°13°ხანმოკლე წვიმაბორჯომიამინდი ბორჯომში — ნაწილობრივ ღრუბლიანი23°15°ნაწილობრივ ღრუბლიანისიღნაღიამინდი სიღნაღში — უმეტესად მოწმენდილი25°18°უმეტესად მოწმენდილიმარნეულიამინდი მარნეულში — ხანმოკლე წვიმა27°20°ხანმოკლე წვიმაგურჯაანიამინდი გურჯაანში — ნაწილობრივ ღრუბლიანი26°19°ნაწილობრივ ღრუბლიანი

საქართველოს კლიმატი — ზღვისპირეთიდან მაღალმთიანეთამდე

საქართველო თავისი შედარებით მცირე ტერიტორიის მიუხედავად, საოცარი კლიმატური კონტრასტებითა და განსაკუთრებული მრავალფეროვნებით გამოირჩევა. ქვეყნის ტერიტორიაზე ერთდროულად თანაარსებობს ნოტიო სუბტროპიკული, ზომიერი და მკაცრი მაღალმთიანი ზონები, რაც ლანდშაფტის სილამაზეს განაპირობებს. დასავლეთ და აღმოსავლეთ რეგიონებს შორის კლიმატური განსხვავება მკვეთრია, რასაც ლიხის ქედის ბუნებრივი ბარიერი განაპირობებს. სწორედ ამ უნიკალური გეოგრაფიის გამო, ამინდი საქართველოში ყოველთვის სიურპრიზებითაა აღსავსე და მისი წინასწარ განსაზღვრა განსაკუთრებულ პროფესიონალიზმს მოითხოვს.

კლიმატური კონტრასტები და რეგიონული მონაცემები

დასავლეთ საქართველოში, კერძოდ ბათუმში, შავი ზღვის გავლენა გადამწყვეტია. აქ ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატია, ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი 26°C-ია (ყველაზე ცხელ აგვისტოში 27°C), ზამთარში კი საშუალო მინიმუმი 3°C-მდე აღწევს, თუმცა წელიწადში 176 ნალექიანი დღე ფიქსირდება. აღმოსავლეთით, თბილისში, კლიმატი შედარებით მშრალია: ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი 29°C-ია (აგვისტოში 31°C), ზამთრის საშუალო მინიმუმი 0°C, ხოლო ნალექიანი დღეების რაოდენობა მხოლოდ 103-ია. კახეთის ცენტრში, თელავში, ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი 27°C-ია (აგვისტოში 28°C), ზამთრის საშუალო მინიმუმი 0°C, ხოლო ნალექიანი დღეები 133-ს შეადგენს.

განსაკუთრებით მკვეთრი კონტრასტი იგრძნობა მაღალმთიან სვანეთში. მესტიაში ზაფხულის საშუალო მაქსიმუმი მხოლოდ 23°C-ია (აგვისტოში 25°C), ხოლო ზამთარში საშუალო მინიმუმი -8°C-მდე ეცემა. აქ წელიწადში 183 ნალექიანი და 120 თოვლიანი დღეა, რაც მკვეთრად განსხვავდება ბათუმის (25 თოვლიანი დღე), თბილისის (14 თოვლიანი დღე) და თელავის (14 თოვლიანი დღე) მაჩვენებლებისგან. ასეთი მრავალფეროვნების გამო, ზუსტი ამინდის პროგნოზი სასიცოცხლოდ მნიშვნელოვანია როგორც ადგილობრივი მცხოვრებლებისთვის, ისე მოგზაურთათვის.

საუკეთესო დრო მოგზაურობისთვის

შავი ზღვის სანაპიროზე დასასვენებლად იდეალური პერიოდი ზაფხულის თვეებია, თუმცა ტურისტებმა უნდა გაითვალისწინონ ნალექების სიხშირე. თუკი ზამთრის სპორტისა და თოვლიანი პეიზაჟების მოყვარული ხართ, მესტია და სხვა სამთო კურორტები დეკემბრიდან მარტამდე საუკეთესო მასპინძელია, სადაც ხანგრძლივი თოვლის საფარი გარანტირებულია. აღმოსავლეთ საქართველოს ბარსა და კახეთში სამოგზაუროდ კი საუკეთესო პერიოდი გაზაფხული და ოქროსფერი შემოდგომაა, როდესაც რბილი, ზომიერი კლიმატი და სასიამოვნო ტემპერატურა იდეალურ გარემოს ქმნის კულტურული ტურებისთვის.

ნებისმიერი მოგზაურობის დაგეგმვისას აუცილებელია გრძელვადიანი კლიმატური ცვლილებების გათვალისწინება. ჩვენს პლატფორმაზე ხელმისაწვდომი დეტალური 30 დღის პროგნოზი დაგეხმარებათ ზუსტად განსაზღვროთ, როდის გელით მზიანი ამინდები სანაპიროზე ან უხვი თოვლი მთაში. ჩვენი სპეციალიზებული პორტალი amindi მუდმივად ზრუნავს თქვენს ყოველდღიურ კომფორტსა და უსაფრთხოებაზე.

Amindige.ge ერთადერთი პლატფორმაა საქართველოში, რომელიც მომხმარებელს სთავაზობს უნიკალურ საათობრივ და 30-დღიან პროგნოზს. ჩვენი პროფესიონალური სერვისი სრულად ფარავს ქვეყნის 90-ზე მეტ დიდ ქალაქსა თუ პატარა კურორტს. მონაცემები დღეში რამდენჯერმე ავტომატურად ახლდება, რაც სრულ გარანტიას გაძლევთ, რომ ყოველთვის ხელთ გქონდეთ ყველაზე სანდო, ზუსტი და ოპერატიული ინფორმაცია ქვეყნის ნებისმიერ რეგიონზე.

ხშირად დასმული კითხვები ამინდზე საქართველოში

რომელ ქალაქშია ახლა ყველაზე თბილი ამინდი საქართველოში?

ამ წუთას საქართველოში ყველაზე თბილია კასპში (26°C), ყველაზე გრილი კი ხონში (13°C). მონაცემები 90 ქალაქიდან ახლდება ყოველ საათში.

იწვიმებს თუ არა ხვალ თბილისში?

დიახ, ხვალ თბილისში მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა, ტემპერატურა 18°C-დან 24°C-მდე. სხვა ქალაქების ხვალინდელი ამინდი იხილეთ შესაბამის გვერდებზე.

რამდენი დღის ამინდის პროგნოზს აჩვენებს Amindige.ge?

Amindige.ge აჩვენებს 30 დღის ამინდს — ერთადერთი საქართველოში, ასევე საათობრივ პროგნოზს უახლოესი 48 საათისთვის. პირველი 16 დღე ზუსტი მეტეოროლოგიური პროგნოზია და დღეში რამდენჯერმე ახლდება; დანარჩენი დღეები სავარაუდოა და წინა წლის იმავე თარიღების ფაქტობრივ ამინდს ეყრდნობა. მონაცემები 90 ქალაქს ფარავს.

როგორ განსხვავდება დასავლეთ და აღმოსავლეთ საქართველოს კლიმატი?

დასავლეთ საქართველოში ნოტიო სუბტროპიკული კლიმატია, რაც ბათუმის მაგალითზე წელიწადში 176 ნალექიან დღესა და ზაფხულის 26°C საშუალო მაქსიმუმში გამოიხატება. აღმოსავლეთში კი უფრო მშრალი კლიმატია. მაგალითად, თბილისში ნალექიანი დღეების რაოდენობა მხოლოდ 103-ია, თუმცა ზაფხული უფრო ცხელია და საშუალო მაქსიმუმი 29°C-ს აღწევს (აგვისტოში 31°C).

როდის არის საუკეთესო დრო შავ ზღვაზე დასასვენებლად?

შავ ზღვაზე დასასვენებლად საუკეთესო პერიოდი აგვისტოა, როდესაც ბათუმში საშუალო მაქსიმალური ტემპერატურა პიკს, 27°C-ს აღწევს, ხოლო ზაფხულის საერთო საშუალო მაქსიმუმი 26°C-ია. თუმცა, გასათვალისწინებელია, რომ ბათუმი ნოტიოა და წელიწადში საშუალოდ 176 ნალექიანი დღე ფიქსირდება, ამიტომ გამგზავრებამდე აუცილებელია ამინდის პროგნოზის დეტალური გადამოწმება.

სად თოვს ყველაზე მეტი საქართველოში?

ყველაზე ხანგრძლივი და უხვი თოვლი მაღალმთიან რეგიონებში, კერძოდ სვანეთში მოდის. მესტიაში წელიწადში საშუალოდ 120 თოვლიანი დღე ფიქსირდება, ხოლო ზამთრის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა -8°C-მდე ეცემა. შედარებისთვის, ბარში თოვლი იშვიათობაა: ბათუმში წელიწადში მხოლოდ 25 თოვლიანი დღეა, ხოლო თბილისსა და თელავში ეს მაჩვენებელი 14-ს არ აღემატება.

როგორი ზამთარი იცის აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში?

აღმოსავლეთ საქართველოს ბარში, კერძოდ თბილისსა და თელავში, ზამთარი შედარებით რბილი და მშრალია. ორივე ქალაქში ზამთრის საშუალო მინიმალური ტემპერატურა 0°C-ია. ნალექების რაოდენობაც მცირეა და წელიწადში საშუალოდ მხოლოდ 14 თოვლიანი დღე ფიქსირდება, რაც მკვეთრად განსხვავდება მაღალმთიანი რეგიონებისგან, სადაც ზამთარი ბევრად უფრო მკაცრი და თოვლიანია.